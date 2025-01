Virtus Bologna, è EMERGENZA TOTALE! Niente da fare per il recupero di Shengelia…

La Virtus Segafredo Bologna si trova a fare i conti con un’emergenza infortuni che rischia di condizionare pesantemente i prossimi impegni della squadra. Toko Shengelia, Ante Zizic e Will Clyburn saranno assenti sia nella cruciale sfida di EuroLega della Virtus Bologna contro il Baskonia che nella partita di campionato contro Napoli.

La situazione di Shengelia

Toko Shengelia, pedina fondamentale per gli schemi di coach Dusko Ivanovic, non sarà disponibile per entrambi i match. L’assenza del georgiano rappresenta un duro colpo per la Virtus, che dovrà sopperire alla mancanza della sua leadership e della sua capacità di fare la differenza nei momenti chiave delle partite.

#Virtus Shengeila salterà anche Baskonia e Napoli.

👉🏻 @corrierebologna in edicola — Daniele Labanti (@DLabanti) January 8, 2025

Ante Zizic fermo per una borsite olecranica

Ante Zizic è alle prese con una borsite olecranica al gomito sinistro, diagnosticata dopo la partita del 3 gennaio contro il Panathinaikos. Il centro croato è costretto a uno stop precauzionale, e la sua assenza riduce ulteriormente le opzioni sotto canestro per la Virtus, in un momento in cui la squadra avrebbe bisogno di solidità e presenza fisica.

Will Clyburn fuori almeno 10 settimane

Il problema più serio riguarda Will Clyburn, che ha riportato una fascite plantare al piede sinistro durante la gara contro Reggio Emilia. Gli esami effettuati hanno confermato un periodo di recupero di almeno 10 settimane, il che significa che l’ala americana tornerà a disposizione non prima di marzo. Clyburn è uno dei principali terminali offensivi della Virtus e la sua lunga assenza rappresenta un’enorme perdita in termini di esperienza e qualità.

Le conseguenze per la Virtus

Queste assenze obbligano coach Ivanovic a cercare soluzioni alternative, sia in EuroLega, dove la squadra è chiamata a risalire posizioni importanti, sia in Serie A, dove l’obiettivo rimane quello di competere per il vertice. La mancanza di giocatori chiave per la Virtus Bologna come Shengelia, Zizic e Clyburn riduce drasticamente le opzioni di rotazione e aumenta la pressione su altri elementi del roster, che dovranno alzare il proprio livello di gioco per mantenere alta la competitività del team.

Con una stagione ancora lunga davanti, sarà cruciale per la Virtus gestire questa fase di emergenza e, magari, intervenire sul mercato per rafforzare il roster.