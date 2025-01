CLAMOROSE rimonte in Champions League: Reggio Emilia e Manisa ribaltano tutto in modo ASSURDO

Incredibile rimonta della UnaHotels Reggio Emilia nella gara di andata del play-in di Basketball Champions League contro Bonn.

A fine terzo quarto i biancorossi perdevano 72-56 ed erano privi del capo allenatore Dimitris Priftis, espulso in precedenza. I tedeschi sembrano in totale gestione, complice anche un comprensibile scoramento del team reggiano. L’assistant coach Federico Fucà (che fa parte anche dello staff della Nazionale) riesce però a toccare le corde giuste. I suoi sfoderano un quarto periodo da antologia, destinato a entrare nella storia della competizione. Reggio Emilia infatti infila un quarto periodo da 38 punti segnati con un solo errore al tiro. Le statistiche dell’ultima frazione, infatti, parlano di un 8/8 da due e un 6/7 da tre per un parziale di 19-38 che consegna agli emiliani il successo 91-94.



Protagonista assoluto Jaylen Barford, autore di 34 punti con un irreale 7/7 dalla lunga distanza.

Turno di BCL caratterizzato da una rimonta per certi versi ancora più incredibile, subita sempre da una squadra tedesca. Si tratta del Chemnitz che a 2’10” dalla fine conduceva di ben 13 punti ma alla fine ha perso in casa dei turchi del Manisa 87-86, incassando un 14-0 di parziale in 110 secondi. La tripla del sorpasso di Besson, infatti, è arrivata a 21″ dal termine.

Photo Credits: FIBA