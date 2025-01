Virtus Bologna, e se gli acquisti fossero 2?

Novità importanti in casa Virtus Segafredo Bologna sul fronte mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, il club sarebbe vicino a chiudere due operazioni per rafforzare la squadra, colpita nelle ultime settimane da infortuni significativi come quello di Will Clyburn.

Un esterno e un lungo nel mirino

Il piano della Virtus, secondo il quotidiano, prevede l’inserimento di due nuovi giocatori: un sostituto perimetrale per colmare l’assenza di Clyburn e un lungo che possa potenziare il reparto sotto canestro. Nonostante il possibile rientro di Ante Zizic nel doppio impegno di EuroLega in settimana, il club bianconero sta monitorando le opportunità di mercato per garantire maggiore profondità al roster.

Accordi di breve durata

Sempre secondo Il Corriere di Bologna, la Virtus avrebbe già raggiunto accordi preliminari:

Un giocatore firmato fino al termine della stagione , con opzione per quella successiva.

, con opzione per quella successiva. Un secondo giocatore ingaggiato a gettone per tre mesi, con possibilità di estensione.

Queste formule flessibili rispondono alla politica societaria di non stipulare contratti a lungo termine, come sottolineato da Il Resto del Carlino di Bologna. Inoltre, ogni operazione dovrà ottenere l’approvazione della proprietà, un ulteriore fattore che potrebbe complicare le trattative.

Le difficoltà del mercato

Il giornalista Andrea Aquino evidenzia come il mercato sia attualmente limitato, soprattutto per trovare profili che possano integrarsi immediatamente con il sistema di coach Dusko Ivanovic. Nonostante queste difficoltà, la Virtus sembra determinata a sfruttare ogni opportunità per restare competitiva sia in Eurolega che in Serie A.

