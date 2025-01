Elie Okobo espulso per doppio tecnico, fa il dito medio all’arbitro. Spanoulis: “Inaccettabile”

Scene particolari ieri sera a Nanterre, dove si giocava la partita tra i padroni di casa e l’AS Monaco, valida per il campionato francese. A poco più di 3′ dalla fine del match Elie Okobo è stato protagonista di un episodio controverso. Il francese, che aveva già ricevuto un fallo antisportivo nel corso della gara, si è visto fischiare un fallo tecnico per flopping, anche piuttosto evidente, accumulando così il secondo fallo tecnico e determinando la sua espulsione automatica.

Lasciando il campo visibilmente frustrato, Elie Okobo ha rivolto un gesto offensivo agli arbitri, mostrando loro il dito medio platealmente, gesto che non è passato inosservato né al pubblico presente né alle telecamere.

💢 Exclu à Nanterre suite à une faute technique, Élie Okobo a quitté le terrain en se fendant d’un doigt d’honneur ! 👀 Un vilain geste visiblement destiné à l’arbitre Freddy Lepercq. ⚖️ Suspension à venir pour le Monégasque ? 🇲🇨 https://t.co/yJIKYaaiaH pic.twitter.com/WafEAKbaFj — BeBasket (@Be_BasketFr) January 11, 2025

Nel post-partita, dopo che il Monaco ha vinto 73-81, il coach dei monegaschi Vassilis Spanoulis è stato molto duro con Okobo in conferenza stampa: “È inaccettabile. Anche se potrebbe avere ragione riguardo a qualche fischio, non dovrebbe comportarsi così. È un modello per i giovani, non può rispondere così quando è arrabbiato. Ha capito di avere sbagliato, ma era troppo tardi. Ha bisogno di controllare meglio le sue emozioni, deve capire il suo errore perché è un grande giocatore, un bravo ragazzo, un gran lavoratore”.

È probabile che il comportamento di Okobo comporterà sanzioni disciplinari da parte della Federazione, una multa salata o addirittura una squalifica.