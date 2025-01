Amedeo Della Valle applaude Saliou Niang: “Il giocatore che mi ha più impressionato quest’anno”

Dopo averlo affrontato ieri sera in Brescia-Trento, Amedeo Della Valle ha espresso grande stima per Saliou Niang, giovane talento dei bianconeri, definendolo su X “il giocatore che più mi ha impressionato quest’anno”. Della Valle ha sottolineato come Niang, con un tiro più affidabile, possa puntare ad una carriera in EuroLega o addirittura in NBA.

Saliou Niang e’ il giocatore che più mi ha impressionato quest’anno. Se mette un tiro “credibile”, e’ senza dubbio destinato ad avere una carriera in Eurolega/NBA.

Complimenti a Paolo Galbiati e @AquilaBasketTN per aver creduto in lui arrivando dalla legadue. — Amedeo Della Valle (@AmeDV8) January 12, 2025

Niang, nato a Dakar nel 2004 e cresciuto a Lecco, sta vivendo una stagione molto positiva in Serie A dopo le 13 gare totalizzate l’anno scorso. In 14 partite quest’anno, ha registrato una media di 18.9 minuti per gara, contribuendo con 6.1 punti, 4.9 rimbalzi e 1.5 assist. Anche le sue percentuali di tiro sono solide: 50.9% dal campo, 33.3% da tre punti e 70.8% ai liberi.

Il merito di questo rendimento va anche a Paolo Galbiati e all’Aquila Basket Trento, che hanno creduto nel potenziale di Niang e lo hanno valorizzato al massimo livello, dandogli subito un ruolo significativo nonostante la giovane età.

Prima di arrivare nelle giovanili di Trento nell’estate 2023, Saliou Niang aveva indossato la maglia della Fortitudo Bologna, giocando però solo 3 partite in A2 nella stagione 2022-23.