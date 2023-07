Virtus Bologna, ecco il rinnovo biennale di Marco Belinelli

Nell’ultima stagione, nonostante le 37 primavere, Marco Belinelli è stato ancora uno dei migliori giocatori del panorama cestistico italiano, tanto da venire inserito nel miglior quintetto della LBA. Il veterano della Virtus Bologna era in scadenza di contratto, anche se aveva ribadito anche dopo le finali Scudetto di sperare nel prolungamento. Prolungamento che è arrivato ufficialmente questa mattina: i bianconeri hanno annunciato il rinnovo biennale di Belinelli, fino al 2025.

Il Beli in questa stagione ha segnato 12.9 punti di media in Serie A e 10.0 in EuroLega. Proseguirà con la maglia bianconera per altre due stagioni, che porteranno il suo totale alle V Nere almeno a quota 5 stagioni.