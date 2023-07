Giampaolo Ricci rinnova fino al 2025 con l’Olimpia Milano

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo per estendere il contratto di Giampaolo Ricci fino al 2025. “Pippo è uno dei giocatori che si sono integrati perfettamente nel nostro ambiente sia dal punto di vista tecnico che caratteriale, è una figura positiva e sempre pronto ad aiutare la squadra in tante piccole cose e ruoli differenti. Siamo felici di averlo ancora con noi”, dice il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos. “Sono veramente felice di poter proseguire il mio viaggio insieme all’Olimpia Milano e avere la possibilità di continuare ad emozionarmi in questa città, con questi tifosi, per questa maglia, sicuro che il meglio per tutti noi debba ancora venire.”, dice Pippo Ricci.

A MILANO – Giampaolo Ricci, nato a Roma il 27 settembre 1991, 2.02 di statura, ala forte, è arrivato a Milano nell’estate del 2021, proveniente dalla Virtus Bologna. È stato membro della squadra che ha vinto lo scudetto nel 2022 e nel 2023, oltre alla Coppa Italia del 2022.

LA CARRIERA – Ricci è cresciuto a Chieti dove ha cominciato a giocare a basket nella locale Magic Chieti prima di passare alla Pallacanestro Chieti e alla Stella Azzurra Roma nel 2007 per restarvi fino al 2011. Dal 2011 al 2015 ha giocato in A2 a Casalpusterlengo, poi è stato un anno a Verona e un altro a Tortona. Ha esordito in Serie A a Cremona, dove è rimasto due anni vincendo la Coppa Italia nel 2019 (9.4 punti e 4.3 rimbalzi di media). Nell’estate del 2019, è passato alla Virtus Bologna dove ha giocato due stagioni conquistando il titolo italiano del 2021. Ricci ha debuttato in Nazionale il 29 novembre 2018 a Brescia, contro la Lituania, poi ha giocato le Olimpiadi del 2021 e gli Europei del 2022.

Fonte: Olimpia Milano