Anthony Edwards smette col fast food, Popeyes non la prende bene

Un paio di giorni fa aveva fatto il giro dei social la dichiarazione di Karl-Anthony Towns, il quale aveva rimproverato Anthony Edwards per avere troppo scarsa cura del proprio corpo. In particolare KAT si riferiva all’alimentazione del compagno, troppo legato al fast food. Nell’ultimo anno e mezzo, da quando Edwards è in NBA, sono state frequenti le gag in conferenza stampa con protagonista il cibo, qualcosa che Towns non sembra trovare divertente.

Edwards ha ascoltato il suo compagno, ha risposto che non toccherà più cibo da fast food per il resto della stagione e ieri, dopo averne messi 34 in una vittoria, è stato ripreso mentre faceva i “gradoni”. Segno che il giocatore vuole rimanere concentrato sul suo miglioramento, anche fisico.

even after dropping 34 in the win… the work NEVER stops. pic.twitter.com/B4Zv0c8M3g — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) October 27, 2022

Popeyes, il fast food che Edwards aveva citato in conferenza stampa la scorsa stagione e che anche Towns ha menzionato in questi giorni, non l’ha presa bene. Nelle scorse ore l’account ufficiale del brand ha twittato: “Buona fortuna a tutti gli atleti di alto livello che mangiano Popeyes nonostante quello che dicono i loro compagni”. Un chiaro riferimento al dietrofront di Edwards dopo le parole di KAT.

Good luck to every high level athlete who eats Popeyes regardless of what their teammates say 🏀 — Popeyes (@Popeyes) October 27, 2022