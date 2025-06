Virtus Bologna, il punto del mercato: Cordinier se ne va, Pajola e Clyburn che fanno? E in entrata?

Il mercato della Virtus Bologna entra nel vivo, tra addii di peso, possibili rinnovi e nuovi nomi in entrata. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna a firma di Luca Aquino, il club bianconero si prepara a salutare Isaia Cordinier, sempre più vicino a firmare un accordo triennale con il Monaco Basket.

Cordinier lascia Bologna: triennale da 5 milioni con il Monaco

Dopo quasi quattro stagioni in maglia Virtus Bologna, Isaia Cordinier è pronto a cambiare aria. Il francese avrebbe accettato una ricca proposta triennale da circa 5 milioni di euro complessivi dal Monaco, formazione ambiziosa che punta con decisione all’EuroLeague dopo aver sfiorato la vittoria in finale contro il Fenerbahçe. Non si concretizzerà, quindi, la pista NBA, che aveva visto un contatto iniziale con i Milwaukee Bucks.

Pajola nel mirino di Real Madrid, Barcelona e Zalgiris e anche Clyburn potrebbe partire

Attenzione anche alla situazione Alessandro Pajola. Sul play azzurro, sotto contratto fino al 2026, si registrano gli interessi di Real Madrid, Barcelona e Zalgiris Kaunas. In particolare, Andrea Trinchieri, fresco campione di Lituania, apprezza molto il regista virtussino. Tuttavia, il contratto di Pajola non prevede clausole d’uscita, e per strapparlo a Bologna servirà una proposta economica importante. Al momento, lo scenario più probabile resta quello di un rinnovo contrattuale.

Sul fronte delle uscite, resta viva anche la pista Will Clyburn-Barcellona. L’ala americana, accostata al club catalano per sostituire Jabari Parker, potrebbe ritrovare Toko Shengelia, ma al momento le parti sono ancora lontane da un accordo.

In entrata: Niang, Alston Jr. e nuovi profili sotto osservazione

Sul mercato in entrata, le certezze si chiamano Saliou Niang, che resterà nel draft NBA 2025, e Derrick Alston Jr., il cui arrivo è praticamente definito da tempo. Ci sarebbe invece qualche rallentamento nella trattativa con Zack Seljaas (Würzburg), mentre si valuta la candidatura di Maurice Ndour di Brescia, apprezzato per la sua versatilità e atletismo. Il lungo potrebbe rinforzare un reparto che fatica a trovare una soluzione per liberarsi dal pesante ingaggio di Ante Zizic.