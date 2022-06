Virtus Bologna, il sogno in cabina di regia è Lorenzo Brown?

La Virtus Bologna continua a scandagliare il mercato americano, sia nella parte dei lunghi, sia – anche se con meno fretta – in quello degli esterni. Sicuramente l’anno prossimo Nico Mannion non giocherà con le VuNere, nonostante il biennale firmato l’estate scorsa. E perciò bisognerà trovare un sostituto all’italiano che spera di tornare in NBA. Tra i vari nomi accostati alla Virtus Bologna c’è anche quello di Lorenzo Brown, come riportato da un sito israeliano, one.co.it.

The race for the services of Lorenzo Brown is heating up, with Madrid and Virtus Bologna are very much strong in the mix.

— Moses (@MosesB1) June 25, 2022