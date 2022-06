Portland chiama Kevin Durant: Lillard e Nurkic ci flirtano sui social

Nei giorni scorsi si è iniziato a parlare della possibilità che Kevin Durant possa chiedere una trade, qualora i Brooklyn Nets non riuscissero a trattenere Kyrie Irving. Le trattative tra franchigie e Irving per il rinnovo sono giunte ad uno stop legato alla durata dell’accordo e la point guard dal 1 luglio sarà free agent. Per quanto riguarda KD invece le notizie contrastanti: diversi dirigenti avversari sperano che Irving possa scatenare un effetto domino, ma Adrian Wojnarowski un paio di mesi fa ha detto che non c’è alcuna certezza a riguardo.

Nel frattempo a “provarci” con Durant sono i Portland Trail Blazers, che prima del Draft avevano già chiuso uno scambio prendendo Jerami Grant. Sia Damian Lillard che Jusuf Nurkic nelle scorse ore hanno condiviso sui social un fotomontaggio di KD con la maglia dei Blazers. Un messaggio chiaro che sicuramente costerà ad entrambi una multa da parte della NBA. Rumors che legano Durant a Portland al momento non ce ne sono e non è chiaro nemmeno cosa i Blazers potrebbero offrire in un eventuale scambio, oltre a tante scelte al Draft. Al momento, Kevin Durant ha un contratto fino al 2026 con i Nets.