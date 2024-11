“Dirk Nowitzki mi deve ancora 10.000$!”: la rivelazione di Dennis Smith Jr

Nel Draft 2017, Dennis Smith Jr venne chiamato con la 9° scelta assoluta. Una chiamata rivelatasi poi eccessivamente alta con il senno di poi: oggi l’atletica point guard è free agent, dopo esperienze con Dallas Mavericks, New York Knicks, Detroit Pistons, Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets e Brooklyn Nets. Ospite del podcast Run Your Race, condotto da Theo Pinson, Smith Jr ha rivelato un aneddoto molto interessante risalente al suo periodo a Dallas, tra il 2017 e il 2019.

In quella stagione e mezzo, Smith Jr condivise lo spogliatoio con Dirk Nowitzki, ormai prossimo al ritiro. L’aneddoto raccontato dal giocatore coinvolge proprio la leggenda tedesca, che gli dovrebbe ancora la bellezza di 10.000$.

“Dirk mi deve 10.000$. Stavamo parlando tra noi un giorno, dicendo: ‘Non è possibile che Dirk sia così lento’. Quindi organizzammo una gara. L’accordo era che Dirk sarebbe partito da metà campo e io da fondocampo, per fare a chi arrivava primo dall’altra parte del campo. Vinsi la gara, ma ancora mi deve pagare. Continuo a dirgli: ‘Dirk, non farmi venire a casa tua per ritirare i soldi’. Lui ride, ma io sono serio! Voglio i miei 10.000$!” ha raccontato Smith Jr.