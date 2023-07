Virtus Bologna, mercato: in attesa di Polonara è ufficiale Mascolo, ma è in arrivo un altro colpo

La Virtus Bologna è in chiusura per Achille Polonara, free agent dopo l’ultima stagione tra Efes e Zalgiris Kaunas. Ma in mattinata le V Nere hanno anche ufficializzato un’altra firma: quella di Bruno Mascolo, playmaker che arriva da Brindisi dove nell’ultima stagione ha segnato 7.8 punti di media in LBA. Il regista azzurro andrà ad allungare le rotazioni della Virtus, prendendo di fatto il posto di Michele Ruzzier dietro la point guard titolare (ancora da decidere con la quasi certa partenza di Teodosic) e Alessandro Pajola.

Ma Bologna ha in canna un altro colpo, nel frontcourt: secondo BasketNews, la squadra bianconera avrebbe l’accordo con Devontae Cacok, lungo americano con all’attivo anche 36 partite in NBA tra Lakers e Spurs. Campione NBA con i giallo-viola nel 2020 nonostante una sola presenza in campo, Cacok ha poi proseguito la sua carriera fuori dalla Lega, soprattutto in G-League e nei mesi scorsi al CSKA Mosca.

Data l’esclusione dei russi dalle coppe europee, Devontae Cacok ha potuto disputare solo la VTB League in cui ha mantenuto 9.8 punti e 4.8 rimbalzi di media. Prenderà probabilmente il posto di Sami Ojeleye, partito nei giorni scorsi in direzione Valencia.