Virtus Bologna: Milos Tedosic out, Nico Mannion in?

Dopo le preoccupazioni di ieri, la Virtus Bologna avrebbe deciso di non rischiare Milos Teodosic e lasciarlo fuori dai 12 convocati per la partita di sabato contro Trieste. Nulla di grave comunque, secondo La Repubblica il serbo dovrebbe tornare a disposizione per l’impegno successivo, l’esordio in EuroCup contro il Bursaspor.

Chi invece potrebbe tornare a rivedere il campo questo weekend è Nico Mannion. Il playmaker azzurro non ha ancora giocato un minuto con la Virtus a causa di un virus intestinale che lo ha messo fisicamente KO per mesi, dopo le Olimpiadi. Ora, sempre secondo La Repubblica, Mannion sarebbe completamente recuperato e potrebbe venire convocato per la partita contro Trieste.