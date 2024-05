Virtus Bologna, parole IMPORTANTI sul futuro in EuroLega da parte di Paulius Motiejunas

La Virtus Bologna è una delle 5 squadre in lizza per gli ultimi 4 posti in EuroLega per la prossima stagione. La squadra bianconera ha disputato una buona stagione, chiusa al Play-in, ma non ha una wildcard pluriennale e non sa se potrà partecipare alla competizione l’anno prossimo. La Virtus è in corsa con Valencia, Stella Rossa, Partizan Belgrado e Alba Berlino per una delle 4 wildcard disponibili. La decisione finale verrà presa a luglio, in un meeting ufficiale.

“Dobbiamo guardare a breve termine e a lungo termine. A breve termine dobbiamo decidere: abbiamo 5 club, più Parigi che vuole tenerne fuori uno. Questo per la prossima stagione. Per il futuro, stiamo pensando a wildcard più lunghe, 3-5 anni, un modello più appropriato. Con la Virtus abbiamo avuto un meeting, abbiamo visto l’intero progetto dell’Arena ed è qualcosa di incredibile. C’è una grande proprietà dietro, grandi persone nel club, stanno provando di essere un club a livello EuroLega. Meritano una possibilità di continuare, come gli altri 4 club d’altronde” ha dichiarato Paulius Motiejunas, CEO di EuroLega, nella conferenza stampa di oggi durante le Final Four di Berlino.

A complicare la situazione è infatti stata la “promozione” del Paris Basketball in EuroLega mediante la vittoria dell’EuroCup. L’anno scorso era stata un qualcosa che si era evitato grazie alla decisione di Gran Canaria di rinunciare a questo upgrade per problemi economici. Il Paris è una squadra in forte crescita, oltre che un mercato di grandissimo interesse per l’EuroLega, e andrà quindi a sostituire uno dei club che hanno disputato l’ultima stagione.

“Parigi è qualcosa che abbiamo sempre voluto e sono pronti a giocarsi questa chance. Sarà una difficile decisione per i club, dovranno votare per decidere chi rimarrà fuori” ha dichiarato Motiejunas.

