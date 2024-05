Violenti scontri nella notte tra tifosi di Panathinaikos e Olympiacos a Berlino: una persona rischia la vita

Le Final Four di EuroLega a Berlino, dal punto di vista organizzativo, non sono stato certo impeccabili. In un weekend abbiamo già avuto uno scontro, per fortuna solo verbale, tra Ergin Ataman e i tifosi del Fenerbahçe fuori dall’hotel, un’invasione della Uber Arena di tifosi turchi senza biglietto, con conseguente posticipo della prima semifinale tra Fenerbahçe e Panathinaikos, e ora dei violenti scontri tra supporters greci di Pana e Olympiacos.

La guerriglia per le strade di Berlino è avvenuta ieri, intorno a mezzanotte, nella zona di Prenzlauer Allee. Le due tifoserie si sono date appuntamento e hanno dato vita ad uno scontro con mazze da baseball: secondo la stampa tedesca, 12 persone sarebbero finite in ospedale. In particolare un tifoso sarebbe in condizioni critiche e altri due feriti gravemente. La polizia avrebbe fermato 89 persone.

Quelli di Prenzlauer Allee non sono stati gli unici episodi di violenza nelle scorse ore. Un gruppo di tifosi del Panathinaikos che stava festeggiando la vittoria della Coppa di Grecia della loro squadra di calcio è stato vittima di un agguato da parte dei rivali dell’Olympiacos vicino all’hotel Mercure, dove alloggiavano.

25.05.2024, Gate 7 (Olympiakos🇬🇷) attack Panathinaikos🇬🇷 in hotel in Berlin🇩🇪 , same time with Delije🇷🇸 attack them in Train station https://t.co/Fjy3xrmcco pic.twitter.com/dK3hrEUHnB — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 26, 2024

Tutti questi avvenimenti hanno messo in luce come le autorità tedesche, fin dalla serata di giovedì con assenza di security davanti all’albergo dove alloggiavano le squadre, abbiano molto sottovalutato i pericoli di una competizione che vedeva la partecipazione delle tifoserie, molto numerose, delle due squadre greche e del Fenerbahçe.