Virtus Bologna, perché il 12 giugno è una data FONDAMENTALE?

La Virtus Segafredo Bologna si è qualificata ieri sera alle LBA Finals dopo aver battuto 3-1 Venezia dove affronterà ancora una volta (la quarta di fila dal 2021) l’Olimpia EA7 Milano. Però i bianconeri non possono pensare solo all’oggi e al campo, devono guardare anche al futuro. E il futuro vuol dire mercato e possibilità di partecipare ancora all’EuroLega.

Il comunicato della Segafredo Zanetti SpA non ha proprio fatto impazzire i vertici di EuroLega, ma sappiamo che il fondo QuattroR sta lavorando in questi giorni per trovare una nuova quadra circa il rinnovo della sponsorizzazione, anche se a una cifra un po’ più bassa. Secondo quanto riportato dai media bolognesi, la situazione dovrebbe essere stabile, ci sarà sicuramente una contrazione del budget ma non un qualcosa di drammatico. Il problema è che bisogna dare una risposta definitiva all’EuroLega entro il 12 giugno, così da permettere alla massima competizione europea per club di basket di decidere se concedere un’altra wild card alla Virtus Bologna oppure no.

Alla fine tutto è concatenato. Se Segafredo rinnova la sponsorizzazione, anche se a una cifra più bassa, la Virtus Bologna molto probabilmente continuerà a giocare in EuroLega e gli introiti per poter fare la squadra aumenteranno. Senza Segafredo, l’EuroLega salta e anche il budget per fare la squadra diminuisce drasticamente. Non ci resta che aspettare una decina di giorni e vedere cosa accadrà, consci che nel mezzo c’è uno Scudetto da vincere perché è dal 2021 che le VuNere non lo mettono in bacheca.

