Sacramento Kings, rinnovo IMPORTANTISSIMO per Mike Brown: quanto guadagnerà?

I Sacramento Kings manterranno per i prossimi anni l’allenatore che ha inaugurato una promettente era di lotta per i playoff. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, i Sacramento Kings avrebbero concordato un’estensione contrattuale da 30 milioni di dollari con il capo allenatore Mike Brown.

Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, l’allenatore riceverà un aumento di 4 milioni di dollari nell’ultimo anno che rimane del suo attuale contratto (portandolo da 4,5 a 8,5 milioni di dollari) e poi guadagnerà 8,5 milioni di dollari all’anno per le stagioni 2025-26 e 2026-27.

Kings coach Mike Brown gets a $4 million raise to $8.5 million on the 2024-2025 season left on his deal and then $8.5 million annually in the two new seasons on the contract, sources tell ESPN. https://t.co/CGHiFSEPAf

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 1, 2024