La Virtus Bologna ha sostanzialmente deciso di puntare sull’italiano Sergio Scariolo come nuovo head coach al posto di Sasha Djordjevic. La notizia però non è questa ma quella riportata da Roberto Martini, il quale ha detto che la Virtus Bologna potrebbe portare in Italia un altro fenomeno dall’NBA dopo Milos Teodosic: Marc Gasol.

“Come Djordjevic convinse e portò con sé Teodosic, lo stesso può succedere con Scariolo e Marc Gasol. Gasol ha chiuso una stagione infelice con i Lakers, ma non per colpa sua. Gasol ha raggiunto l’apice in carriera, è un fenomeno, ha giocato nel quintetto All Star del 2015. E’ un giocatore spettacoloso dal punto di vista della concretezza, bello da vedere, è migliorato nel tempo e anche nel tiro da tre. Gioca un pick and roll straordinario e già vedo con Teodosic un pick and roll da cinema”.

Queste parole su Marc Gasol alla Virtus Bologna sono state dette da Roberto Martini a Sportoday, come riportato da tuttobolognaweb.it. La notizia è di per sé incredibile perché stiamo parlando di uno dei migliori lunghi europei di sempre ma che ha un senso perché lo spagnolo vuole tornare in Europa e Scariolo e l’ex Lakers hanno un bel rapporto avendo lavorato insieme ai Toronto Raptors, vincendo anche un anello.