La Virtus Bologna non può prescindere dalle prestazione di Tornik’e Shengelia. E l’ha dimostrato anche in questo weekend bresciano dove il georgiano è stato il giocatore più solido sia contro l’EA7 Milano sia ieri contro la Germani Brescia. Ha fatto canestro, preso rimbalzi (12 ieri contro i biancoblu) e smazzato assist (è stato quello che ha realizzato più passaggi vincenti di tutta la competizione, venendo nominato miglior assistman della Supercoppa).

Oltre all’aspetto tecnico, che è abbastanza importante in un gioco come la pallacanestro, Toko Shengelia ha già dimostrato di essere il nuovo leader della Virtus Bologna, insieme a Marco Belinelli e Daniel Hackett. La stagione della squadra di Luca Banchi passerà dalle prestazioni del georgiano, che ha fatto bene ma non benissimo nella passata annata, che però è stata tribolata a causa di un brutto infortunio in estate con la Georgia e che l’ha portato a saltare tutta la preparazione con le VuNere.

Anche quest’estate non è stata proprio serenissima perché lui voleva andare al Panathinaikos e i greci hanno provato a lungo a prenderlo, senza però riuscirsi. Alla fine un comunicato della società ha chiuso ogni possibile trattativa e ora Shengelia è una pietra fondante di questa squadra. Ancor più dell’anno scorso e dello scampolo di stagione 2021-2022. E lo si è capito anche dalle parole da leader nel post gara di ieri!

