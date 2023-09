Toronto su Lillard? Marc Stein ci dà un update importante!

La saga di Damian Lillard ha coinvolto tutti quest’estate: il giocatore ha espresso il desiderio di essere ceduto ai Miami Heat, mentre i Portland Trail Blazers hanno dichiarato di voler accettare l’offerta migliore, indipendentemente dalla destinazione. I Toronto Raptors hanno di recente mostrato il loro come squadra nei confronti di Damian Lillard, e le squadre di tutta la lega si sono convinte di essere interessate alla stella, secondo Marc Stein.

“I Toronto Raptors hanno convinto numerose squadre della lega che il loro interesse per Lillard è reale”, ha scritto Stein nella sua newsletter. “L’incertezza a questo punto deriva più che altro dalla valutazione della reale volontà di Toronto di andare fino in fondo nell’inseguimento di Lillard, quando si ritiene che la guardia All-Star, dietro le quinte, continui a opporsi all’idea di diventare un Raptor”.

Non sarebbe la prima volta che i Raptors acquistano una stella che potrebbe non voler rimanere a lungo termine. Lo hanno fatto con Kawhi Leonard e hanno vinto il loro primo e unico campionato NBA. È logico che per quanto riguarda Lillard si faccia almeno la dovuta diligenza, visto che i Toronto Raptors non sono conosciuti come una destinazione per i free agent.

