Mike Hall su Banchero: “Non incolpate Paolo, ma il movimento italiano”

Ieri Paolo Banchero ha ufficializzato la sua decisione: dopo anni di messaggi positivi, il Rookie of the Year in carica ha scaricato l’Italbasket per accettare la convocazione di Team USA in vista del Mondiale di fine agosto. Negli anni Banchero, che all’inizio era un semi-sconosciuto che andava ancora al liceo, ha conquistato popolarità a suon di prestazioni in campo, fino a diventare prima scelta assoluta al Draft 2022 per gli Orlando Magic. Le cose sono iniziate a cambiare, con Team USA, che fino a quel momento non lo aveva considerato nemmeno per le squadre giovanili, che finalmente ha rivolto la propria attenzione a lui, convincendolo alla fine ad accettarne la causa come una delle stelle future della Nazionale americana. In queste ultime ore sono numerosi i tifosi italiani che, delusissimi, hanno riversato il proprio rancore su Banchero. Mike Hall, che in Italia ci ha giocato gran parte della carriera, ha però dato la sua visione della questione ed ha puntato il dito contro il movimento cestistico italiano e contro la Federazione.

“Non incolpate Paolo, incolpate le infrastrutture di basket in Italia. Non si tratta di quest’estate, ma di ciò che succederà tra 10 anni e l’incapacità di sviluppare dei sostituti per Gallo, Beli, Melli e Achi. Non era giusto chiedere a lui (e Simone) di essere i salvatori del movimento senza dar loro alcun aiuto” – ha scritto Hall su Twitter. – “L’Italia ha esponenzialmente più talento di Croazia, Serbia e magari anche Spagna se guardiamo alle dimensioni delle popolazioni, ma finché non investiranno sui settori giovanili, non cambieranno le regole sulle promozioni e sistemeranno la Serie A2 e la B (avere 100 squadre è stupido!), non riusciranno mai a raggiungere il loro pieno potenziale. E lo dico da tifoso della Nazionale italiana in questi anni. Poz e Sacchetti hanno fatto un grande lavoro e i giocatori ci mettono sempre il cuore, ma è vergognoso che non abbiano mai trovato un centro per passare al livello successivo. Gallo e Beli avrebbero meritato di arrivare a podio per tutto quello che hanno fatto”.

Don’t blame Paolo, blame the weak basketball infrastructure in Italy. It’s not about this summer, it’s about 10 years from now and the inability to develop replacements for Gallo/Belli/Melli/Achi. It wasn’t fair to ask him (and Simone) to be saviors but give them no help https://t.co/GdaYj6yZzo — MH (@_Michaelinho) June 24, 2023