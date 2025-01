Virtus Bologna, si valuta Marcus Bingham: ma chi è?

La Virtus Bologna è al lavoro sul mercato per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Will Clyburn, una delle pedine fondamentali del roster. Mentre l’incertezza sul sostituto persiste, spunta un nuovo nome per la Virtus Bologna: Marcus Bingham. A rilanciare l’indiscrezione è stato Walter Fuochi su La Repubblica edizione Bologna, che ha riportato il sondaggio della Virtus per il giovane lungo americano attualmente in forza all’Hapoel Tel Aviv.

Un profilo interessante: chi è Marcus Bingham?

Classe 1999, Bingham è un centro di 213 cm formato a Michigan State, noto per le sue doti atletiche e la capacità di incidere su entrambi i lati del campo. Nella stagione in corso, il giocatore ha messo a segno una media di 8.7 punti e 3 rimbalzi in appena 16 minuti di utilizzo in EuroCup con l’Hapoel Tel Aviv. Numeri che sottolineano la sua efficienza e il suo potenziale in un ruolo da comprimario o da specialista.

Prima dell’esperienza con l’Hapoel Tel Aviv, Bingham ha giocato per l’Hapoel Haifa, sempre in Israele, consolidando la sua reputazione di giovane prospetto in grado di competere a livello europeo. La sua versatilità nei ruoli di ala grande e centro (4-5) lo rende un profilo adatto alle esigenze della Virtus, che cerca un rinforzo per la zona interna.

Un’operazione ancora in bilico

Nonostante il sondaggio, l’operazione per portare Marcus Bingham alla Virtus Bologna è ancora in fase esplorativa. Come sottolineato da Fuochi, “non sono rose e resta da vedere se davvero fioriranno”. Le trattative con l’Hapoel Tel Aviv potrebbero complicarsi, considerando che Bingham sta offrendo un buon contributo alla squadra israeliana.

Inoltre, la Virtus deve valutare attentamente l’impatto che un giocatore giovane e in cerca di affermazione come Bingham potrebbe avere in un contesto competitivo come quello dell’EuroLega, dove il livello di intensità e fisicità è elevatissimo.

