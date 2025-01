4 giocatori in orbita Warriors per rinforzare il reparto lunghi

Steph Curry, simbolo dei Golden State Warriors, ha ribadito di recente l’importanza di mantenere la squadra competitiva nel lungo periodo, senza per questo rinunciare a un approccio attivo sul mercato per rafforzare il roster. Tra i temi caldi c’è quello legato a Jonathan Kuminga, talento attualmente fermo per una distorsione alla caviglia destra (il rientro è previsto per fine mese). Il giocatore, che potrebbe diventare restricted free agent in estate, è considerato un elemento fondamentale per il futuro della squadra, motivo per cui gli Warriors sono restii a privarsene, come riportano fonti vicine alla NBA. Kuminga ha infatti solo 22 anni e, anche se il suo rendimento in queste prime stagioni in NBA è stato altalenante, è indubbiamente l’elemento più valido del roster dopo Curry e Draymond Green.

Anche l’andamento di Golden State è soggetto ad alti e bassi: partiti molto forte, ora gli Warriors sono addirittura 10° nella Western Conference con un record di 20-20. Non è improbabile un intervento sul mercato prima della trade deadline del 6 febbraio, in particolar modo nel reparto lunghi. Secondo Mike Scotto di HoopsHype, sarebbero 4 i nomi dei papabili futuri giocatori di Golden State per la posizione di centro.

Nikola Vucevic: centro dei Chicago Bulls che sta vivendo un'annata molto positiva a livello personale, tirando con il 55.6% dal campo e il 42.2% da tre punti. La sua acquisizione potrebbe richiedere una scelta al primo turno, secondo alcuni dirigenti NBA. Vucevic è sotto contratto per 21.4 milioni di dollari nella stagione 2025-26.

John Collins: il giocatore degli Utah Jazz sta attraversando un buon momento, con il 43.8% da tre punti, miglior dato della sua carriera. Sul contratto ha una Player Option da 26.5 milioni di dollari per il 2025-26, motivo per il quale potrebbe "costare" poco in termini di asset.

Jonas Valanciunas: veterano che sta offrendo un contributo costante con 11.6 punti e 8.1 rimbalzi in 19.8 minuti di media a Washington. Il suo contratto prevede 10.4 milioni di dollari per il 2025-26, con un'opzione non garantita di 10 milioni di dollari per la stagione successiva. Per lui potrebbero bastare scelte al secondo turno.

Robert Williams III: nonostante la concorrenza interna ai Trail Blazers, Williams si è distinto finora con 1.7 stoppate di media in 16.5 minuti. Sarebbe una soluzione economica, visto che guadagna 12.4 milioni di dollari (contratto in scadenza nel 2026). L'ex Celtics non offre però grandi garanzie sul piano fisico, nelle ultime due stagioni ha disputato infatti solo 18 partite (12 quest'anno).

Altri nomi circolati per il mercato di Golden State sono quelli, già noti, di Jimmy Butler (soluzione che appare molto improbabile) e Cam Johnson, in uscita dai Brooklyn Nets.