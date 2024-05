Trapani pensa già alla squadra per la Serie A: offerte a Melli e altri due azzurri

La Trapani Shark è in finale del Tabellone Argento di Serie A2, dove affronterà la Fortitudo Bologna. La vincente della serie conquisterà la promozione in Serie A, che sarebbe storica qualora a passare fosse il club siciliano: Trapani infatti non ha una squadra nella massima serie dal 1992. Ma il presidente Valerio Antonini è una personalità che non sembra saper attendere, e lo conferma la voce, rivelata da Fabrizio Lorenzi di Repubblica, secondo la quale il club avrebbe già formulato 3 offerte pluriennali ad altrettanti giocatori della Nazionale azzurra.

Il più importante è Nicolò Melli, che ha serie possibilità di lasciare Milano in estate. Il capitano dell’Italbasket era stato accostato al Partizan Belgrado nei mesi scorsi e, qualora lasciasse l’EA7, è probabile che rimanga in EuroLega, ma mai dire mai con Antonini. Gli altri due giocatori che interessano a Trapani sono Nico Mannion e Stefano Tonut. Il primo è stato scelto come Best ITA dell’ultima stagione regolare LBA e in estate dovrà decidere se restare a Varese o cambiare maglia. Tonut invece è stato MVP e Best ITA nel 2021, da 2 anni indossa la maglia di Milano e come Melli sarà free agent in estate.

Che vada in porto uno o più di questi affari o meno, quel che è certo è che il mercato estivo di Trapani, soprattutto in caso di promozione, sarà bollente.