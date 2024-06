Virtus Bologna, stesso futuro per Luca Banchi e Toko Shengelia?

La Virtus Bologna ha due grandissimi nodi da sciogliere, uno più grande rispetto all’altro: il futuro di Luca Banchi e soprattutto quello di Toko Shengelia.

Se il coach ha contratto anche per la prossima stagione, il georgiano ha solo un’opzione di rinnovo a cifre molto importanti per il nuovo budget ridimensionato delle VuNere. Perciò non diamo per scontato che quest’opzione diventi realtà.

Banchi è stato più volte accostato al Baskonia, società con la quale era stato in contatto anche la scorsa estate, e recentemente si è parlato anche di Shengelia come possibile uomo-mercato per i baschi, formazione nella quale ha militato dal 2014 al 2020, prima di trasferirsi al CSKA Mosca fino allo scoppio della guerra con l’Ucraina.

Per l’ala forte il Baskonia è casa e a 33 anni da compiere potrebbe tornare dove ha passato gran parte della sua vita sportiva. Shengelia sarebbe ulteriormente incentivato a tornare al Baskonia se anche Luca Banchi dovesse lasciare la Virtus Bologna, visto l’ottimo rapporto che si è andato a creare quest’anno tra i due.

Insomma, è molto probabile che l’anno prossimo il grossetano e il georgiano lavoreranno insieme. C’è solo da capire se lo faranno in Emilia o nei Paesi Baschi. Non un dettaglio da poco per i tifosi delle VuNere.

Leggi anche: EA7 Milano, Melli racconta la VERITÀ SCONVOLGENTE dietro il suo addio