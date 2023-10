Virtus Bologna-Varese, le pagelle: Belinelli e Mickey guidano le Vu Nere, Hanlan e Shahid i migliori della OJM

La Virtus rimane imbattuta in Lega Basket vincendo anche alla seconda giornata. Dopo la vittoria di misura contro Scafati, Bologna apre la stagione al PalaDozza annichilendo la Pallacanestro Varese nel secondo quarto e poi nel periodo successivo quando la squadra di coach Tom Bialaszewski prova a reagire. Marco Belinelli segna 23 punti con 7/11 da tre punti e chiude da MVP; Jordan Mickey domina nel pitturato chiudendo in doppia doppia – 16 punti e 10 rimbalzi. Il migliore di Varese è Olivier Hanlan (22 punti) mentre Willie Cauley-Stein (6 punti e 10 rimbalzi) rimane ancora da valutare.

Virtus Segafredo Bologna

Daniel Hackett 6: poco da evidenziare per il player virtussino che fatica a prendere ritmo in attacco, ma distribuisce 4 assist per le triple di Belinelli.

Isaia Cordinier 6: 11 punti, 4 assist e una prestazione difensiva di livello che annulla Gabe Brown.

Ognjen Dobric 6: partita in crescendo per l’ala serba che all’inizio fatica a trovare ritmo. La sua prestazione migliora nel secondo tempo quando riesce ad incidere in termini di punti.

Achille Polonara 6.5: un’ala con le sue caratteristiche spadroneggia contro la difesa vacillante di Varese. Prestazioni solida: 8 punti e 9 rimbalzi in 20 minuti.

Davonte Caecok s.v.: parte da centro titolare, ma gioca solo 5 minuti. Coach Banchi lo tiene a riposo.

Marco Belinelli 8: le sue triple danno il là alla fuga di Bologna già nel secondo quarto. 3/6 che aiuta la Virtus a trovare ritmo e il vantaggio da cui prendere il largo. Quando Varese tenta di rialzarsi sulle spalle di Hanlan, risponde alla guarda varesina rispedendo la Openjobmetis a -15. Alla fine conta 23 punti con 7/11 da tre punti.

Gabriel Lundberg. 6.5: dopo essere stato a riposo nella partita contro lo Zalgiris, approccia la partita con grande energia aiutando la Virtus a creare il distacco nel secondo quarto. 11 punti, 5/6 da due, 4 assist e 16 di valutazione.

Alessandro Pajola 7: il suo contributo è completo, passa sotto traccia ma fondamentale per tenere alta la concentrazione dei virtussini.

Jordan Mickey 7.5: è padrone dell’area, da una parte e dall’altra del campo suonandola e cantandola ai lunghi varesini. Doppia doppia di peso: 16 punti, 10 rimbalzi e 25 di valutazione.

Bryant Dunstton 6.5: mostra i muscoli in area facendo quello che serve in uscita dalla panca

Bruno Mascolo s.v.: esordio in Lega Basket con la sua nuova maglia. Pochi minuti per poter giudicare la sua prestazione.

Coach Banchi 7: le Vu Nere non sono rimaste alla sconfitta contro lo Zalgiris, una partita gettata dopo un vantaggio di 15 punti. Contro Varese la Virtus è cinica sin dall’inizio: prende il vantaggio e tiene il piede sull’acceleratore. La OJM prova a sfruttare un momento di leggerezza avversaria e i veterani – Belinelli su tutti – fanno la differenza. Bologna voleva chiuderla in fretta per pensare solo alla trasferta di Monaco per la seconda giornata di Eurolega di venerdì sera.

Pallacanestro Varese

Davide Moretti 5: coach Bialaszewski lo preferisce a Shahid nel ruolo di point guard titolare, ma non riesce ad incidere. Bassa percentuale dal campo, l’immagine migliore rimane però quella di settimana scorsa col canestro vincente contro Pistoia.

Olivier Hanlan 6: col tiro da tre punti tiene viva Varese riaccendendo le speranze biancorosse nel terzo quarto. È il migliore degli ospiti, sempre a testa alta

Gabe Brown 5: non riesce a a trovare il modo per accendersi, fatica contro la difesa fisica della Virtus. Deve ancora dimostrare il meglio del suo gioco.

Sean McDermott 5: peccato per un inizio da due falli. Prova a rifarsi trovando ritmo da oltre l’arco (12 punti, 3/5 da tre), parte più pericolosa del suo gioco.

Willie Cauley-Stein 5: si potrebbe dire che i numeri sono promettenti (6 punti e 10 rimbalzi), ma ancora manca la solidità con cui potrebbe davvero fare la differenza sotto canestro considerando la sua esperienza e le sue capacità. Ancora non è il giocatore che si è visto in NBA.

Tomas Woldetensae 5: la difesa della Virtus spegne la sua creatività. Il tiro da tre punti non funziona, stenta a trovare altre soluzioni.

Vinnie Shahid 5.5: partita decisamente migliore rispetto a quella in casa contro Pistoia. Esce dalla panca come sesto uomo e prova a dare la scossa con un paio di triple che vanno in fondo alla retina. Nel terzo quarto, la OJM dà l’impressione di poter reagire con suoi 5 punti consecutivi. 13 punti alla sirena.

Scott Ulaneo 4.5: annientato sotto canestro dai lunghi della Virtus. 11 minuti sul campo del PalaDozza per il secondo centro di Varese.

Matteo Librizzi s.v

Nicolò Virginio s.v.

Coach Bialaszewski 5: non è la partita di Varese. La Virtus Bologna gioca su un altro livello, ma è obbligatorio migliorare alcuni aspetti difensivi che la OJM ha sofferto anche contro Pistoia nella prima gara della stagione, settimana scorsa.