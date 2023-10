Virtus dominatrice, Bologna annienta la Openjobmetis Varese

Virtus Segafredo Bologna – Openjobmetis Varese: 115-84

(33-22, 25-17, 23-28, 34-17)

Varese comincia bene la seconda giornata di Lega Basket mostrando energia e ritmo: McDermott esagera forse nei primi 2’ commettendo un paio di falli che costringono coach Tom Bialaszewski a chiamare in causa Tomas Woldetensae dalla panchina. La OJM va avanti 6-9 al PalaDozza ma la Virtus prova subito a impostare il proprio ritmo grazie alla fiammata di Belinelli: 7 punti in un amen, poi Lundberg firma il 33-22 alla fine del primo quarto.

La squadra di coach Luca Banchi evidenzia le lacune difensive degli avversari puntando a ferire sui pick and roll che Varese fatica a coprire. Dunston fa quello che vuole in area, Pajola colpisce da tre e Bologna si trova sul 49-34 a 3’35 dall’intervallo; dopo aver toccato il +19 all’inizio del secondo periodo, i Virtussini ci ritornano alla pausa lunga. I biancorossi reagiscono dopo l’intervallo guidati da Hanlan che sale a 20 punti, Shahid con 5 punti consecutivi per l’80-67. Le speranze di Varese però vengono subito spente da un’altra fiammata di Belinelli che vale il 99-79 a 4’ dalla fine. Bologna dilaga nel finale chiudendo 115-84

Virtus Segafredo Bologna: Lundberg 11, Belinelli 23, Pajola 11, Dobric 10, Mascolo 2, Cacok 3, Hackett 2, Mickey 16, Polonara 10, Dunston 9, Abass 2, Cordinier 11;

Pallacanestro Openjobmetis Varese: Shahid 13, Cauley-Stein 6, Ulaneo 2, Woldetensae 4, Moretti 13, Librizzi 0, Virginio 0, Hanlan 22, McDermott 12, Brown 9;

Qui le statistiche complete della partita.

Foto copertina: Virtus Segafredo Bologna