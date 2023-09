Virtus Bologna, Zanetti dopo la Supercoppa: “Nessuno come noi in Europa!”. Ecco perché…

Massimo Zanetti, patron della Segafredo Virtus Bologna, ha commentato la vittoria della seconda Supercoppa Italia in 24 ore, dopo quella ottenuta nel basket femminile contro Schio sabato sera:

“Due Supercoppe in 24 ore, non l’ha mai fatto nessuno in Europa”, dice a Radio Nettuno Bologna Uno il patron della Virtus. “Siamo felici, spero lo sia tutta la città di Bologna, ed è importante soprattutto che le donne abbiamo vinto, perchè era la prima volta. Non era scontato, anche perchè si incontrava l’Olimpia Milano. Ma io ho sempre detto che non era una squadra fatta a caso, è forte, e l’aveva fatta Scariolo. Banchi è bravissimo, i ragazzi volevano dimostrare qualcosa, sono stati bravissimi. Speravo di vincerne almeno una, ne abbiamo vinte due, più di così…”.

Naturalmente si è trattato di un grande weekend per la Virtus Bologna e per Massimo Zanetti, che ha speso tanto, sia nel basket maschile sia nel basket femminile e ora vuole vincere tantissimo. Riuscirà a ripetere questo bis anche in Campionato, vincendo sia lo Scudetto con la maschile sia con la femminile? Non sarà facile ma chiaramente è un possibile obiettivo per i bianconeri.

