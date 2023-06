Washington è in trattativa avanzata con due squadre per cedere Bradley Beal

Da un paio di giorni Bradley Beal è sostanzialmente sul mercato, da quando gli Washington Wizards hanno deciso di demolire il demolibile per poi ricostruire e provare a tornare ai Playoff per la prima volta dal 2021 (unica apparizione nella post-season delle ultime 6 stagioni). Secondo Shams Charania, le trattative per una cessione di Beal sarebbero già a buon punto e il tutto potrebbe essere finalizzato prima del Draft che si terrà settimana prossima, il 22 giugno, anche perché nello scambio saranno probabilmente coinvolte anche delle scelte.

Stando a quanto riportato da Charania, gli Wizards sarebbero in trattative “serie” sia con i Phoenix Suns che con i Miami Heat. Se Miami è stata accostata spesso a Beal nel corso degli anni, Phoenix è un’assoluta novità: nello scambio potrebbe dunque finire Chris Paul, di cui i Suns vogliono disfarsi e che, se tagliato, peserebbe poco sul salary cap di Washington che, dal canto suo, l’anno prossimo non avrà certo chissà quali pretese di risultati.

Informazione da non sottovalutare: Bradley Beal è uno dei pochissimi giocatori che ha nel proprio contratto una “no-trade clause”. Ciò significa che la destinazione dovrà essere gradita alla guardia di Washington, altrimenti lui stesso potrebbe porre il veto.

Developing: Washington is in serious talks with two finalists – Miami and Phoenix – on a Bradley Beal trade, sources tell @TheAthletic @Stadium. The Suns have emerged as a serious threat for Beal, who holds a no-trade clause.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 17, 2023