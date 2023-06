L’Italia lotta ma va KO contro il Belgio: ora lo spareggio

L’Italbasket femminile si è arresa nel pomeriggio al Belgio nella terza partita di EuroBasket 2023. Le Azzurre sono capitolate per 72-64, al termine di una gara combattuta che le aveva viste arrivare all’ultima pausa lunga in parità.

Dopo i 30 punti della gara contro Israele, Zandalasini si è limitata a segnarne 11 oggi, tirando solo 4/15 dal campo. Top scorer per l’Italia è stata Olbis Andre, con 17 punti. Alle 17 si giocherà l’ultima partita del girone tra Israele e Repubblica Ceca, in caso di vittoria degli israeliani le Azzurre chiuderanno al secondo posto dietro al Belgio, altrimenti saranno terze. In ogni caso domani l’Italia si giocherà lo spareggio per accedere ai quarti: Lettonia, Grecia e Montenegro le possibili avversarie.

Foto: FIBA