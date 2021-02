Wayne Ellington ha risposto a Klay Thompson e Draymond Green dopo i loro attacchi a Rodney McGruder

È arrivata anche la reazione della sponda Detroit Pistons alle parole che ieri Klay Thompson in telecronaca e Draymond Green in conferenza stampa avevano pronunciato all’indirizzo di Rodney McGruder, reo di essere andato a polemizzare con la panchina dei Golden State Warriors al termine della partita vinta dai Dubs.

Wayne Ellington, il giocatore che a quanto pare McGruder voleva difendere quando si è diretto verso la panchina avversaria, ha dichiarato in merito: “Ho visto quello schifo. È pazzesco. Prima di tutto, è molto poco professionale e di poca classe che qualcuno attacchi la carriera di Rodney com’è stato fatto. È uno dei giocatori più umili e coi piedi per terra di questa Lega… Rodney non ha mai provato a travestirsi da duro in NBA”.

"He's one of the most humble and down-to-earth guys in this league. … Rodney has never tried to portray a tough guy in this league." https://t.co/F0MBzLIEAO

Poi Ellington ha proseguito commentando in particolare le parole di Green: “Il fatto che Draymond sia stato lì a dire tutte quelle cose pazzesche dietro un microfono, penso che quello sia un comportamento da finto duro”.

Ellington said Juan Toscano-Anderson said something to him earlier, and Rodney McGruder took offense. Thinks he just wanted to clear the air. "For Draymond to sit up and talk all that type of crazy stuff behind the microphone, I think that’s the tough fake tough guy stuff."

