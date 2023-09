Willie Cauley-Stein esalta l’Europa: “Qui ogni gara conta, mica come in NBA…”

L’ex centro dei Sacramento Kings e dei Dallas Mavericks, Willie Cauley-Stein si sente a casa in Europa, in particolare a Varese. Cauley-Stein ama lo stile di gioco tattico di questa parte del mondo. Il big man si sta ora mettendo in mostra con l’Openjobmetis Varese, con Luis Scola come proprietario del club. Cauley-Stein si sente più a suo agio in questo tipo di sistema piuttosto che in quello NBA.

“Qui a Varese devo dire che ho trovato una grande organizzazione e compagni di squadra forti. Sono molto contento. Ho scelto di venire in Europa per il modo di giocare più ‘tattico’ rispetto al basket uno contro uno che si gioca oggi in NBA, condizionato dalla voglia dei giocatori di produrre statistiche personali. Qui in Europa ogni partita e ogni pallone è importante, non come nell’NBA dove tutte le 82 partite sono uguali”, ha detto Cauley-Stein.

Stiamo a vedere se l’ex centro NBA riuscirà a dominare come tutti si aspettano, oltre a trovarsi bene a Varese e in Europa. Willie Cauley-Stein è stato senza dubbio il colpo di mercato di Varese, che sogna in grande in Italia e in Europa.

