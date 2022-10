Il mondo del basket è stato colto alla sprovvista dalla recente decisione dei Golden State Warriors di multare Draymond Green per il suo pugno a Jordan Poole invece di punire il veterano con una squalifica. Per alcuni la punizione non è abbastanza per l’errore che ha commesso.

Il guru NBA di ESPN, Adrian Wojnarowski, ha fatto luce sulla questione come solo lui sa fare. Secondo la famosa emittente, il fatto che gli Warriors riceveranno i loro anelli di campionato nella serata di apertura del 18 ottobre ha sicuramente giocato un ruolo chiave nella loro decisione di non sospendere Draymond:

“Mi hanno detto che gli Warriors hanno dato un peso significativo al fatto che la serata di apertura è anche la serata della consegna degli anni e l’affissione dello stendardo del campionato 2022 degli Warriors. Semplicemente non lo avrebbero misurato come una sospensione di una partita su 82. Che se questo incidente fosse arrivato a metà della stagione regolare, probabilmente ci sarebbe stata una sospensione. Se gli Warriors non fossero campioni in carica e stessero solo giocando una normale serata di apertura, sarebbe potuta benissimo esserci una squalifica”.

“Ma semplicemente Golden State non voleva punire Draymond Green togliendogli la possibilità di vivere la serata di apertura in cui avrebbe ottenuto il suo quarto anello con gli Warriors e avrebbe visto il suo quarto stendardo durante il suo mandato con Klay Thompson e Steph Curry innalzato verso le travi dell’arena”.

"I'm told that the Warriors put significant weight on the fact that opening night is also ring night…If this incident had landed in the middle of the regular season, there probably be a suspension."@wojespn on the decision not to suspend Draymond Greenpic.twitter.com/90FiOk1PF7

