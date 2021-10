Zalgiris Kaunas, ufficiale la firma di Zoran Dragic

Dopo la scorsa positiva stagione al Baskonia, Zoran Dragic era rimasto free agent. Ora lo sloveno, fratello di Goran ed ex Trieste e Milano, ha firmato con lo Zalgiris Kaunas, rimanendo in Eurolega per un altro anno.

Some reinforcements for our backcourt. Welcome to Zalgiris, @zoran_dragic! 🤝 pic.twitter.com/s1scPdNNy9 — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 30, 2021

Dragic nella scorsa stagione ha mantenuto 8.5 punti di media in Eurolega. Lo Zalgiris era alla ricerca di un rinforzo dopo un inizio di stagione shock da 0-7 in coppa.