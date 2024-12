11a giornata fanta-LBA: analisi dei match e quintetto!

Siamo prossimi a un altro gran weekend di fanta-LBA con l’aria natalizia che inizia a scaldare i palazzetti.

Tra le più in forma del momento la capolista in solitaria Trento (10 vinte e 0 perse), seguita da Trapani, Bologna, Brescia e Reggiana. Inversione di rotta di Treviso dopo una partenza sottotono; disastro Napoli e Varese, al momento le più in difficoltà del campionato. Venezia e Trieste alle prese con infortuni e calo di condizione fisica, in crescita Sassari.

Pronostici

Brescia super-favorita in casa con Napoli. I partenopei presentano al campionato il nuovo acquisto Malik Newman, guardia talentuosa su cui si è espresso molto bene coach Marco Ramondino nella trasmissione di Pianeta Basket, ma appare complicatissimo ipotizzare la prima vittoria stagionale contro una delle squadre più rodate e talentuose del campionato.

Super-sfida Trapani – Trento: i siciliani partono leggermente favoriti causa fattore campo; Galbiati &co. hanno però dimostrato di non essere sazi e di voler continuare a battere il ferro finché caldo. Il recupero di Niang (già in campo con Scafati) è la notizia più lieta per la Dolomiti, in attesa di riavere sul parquet anche Mawugbe.

Bologna non dovrebbe incontrare grosse difficoltà in casa con Trieste, soprattutto a causa delle assenze (probabili) di Ross e Brown; Treviso è reduce da due ottimi successi (ultimo dei quali il colpo al Taliercio di Venezia) e ha l’occasione di proseguire la scia contro Cremona.

Scafati ha deciso di puntare su Pilot dopo l’esonero di Nicola (di cui era vice) e ha tesserato Jovanovic, centro serbo già noto alla LBA in canotta Trento nel 2019: al Palamangano arriva Pistoia, altra squadra in difficoltà, per uno scontro che ha già sapore di sfida-salvezza. I campani, tuttavia, puntano a una vittoria convincente forti del fattore campo.

Tortona può sicuramente battere la Reyer Venezia, tra le più deludenti di questo inizio stagione a causa di una serie di fattori. Mc Gruder e Fernandez sono fermi ai box, Casarin, Tessitori e Lever in condizioni non ottimali. Sassari – Reggiana sul filo dell’equilibrio: entrambe reduci da un doppio successo, i sardi sono leggermente avanti nei pronostici. Il derby lombardo Varese – Milano si prospetta caldissimo. I Messina boys hanno sbancato anche il PalaBlau e stanno volando sulle ali dell’entusiasmo ma potrebbero risentire delle fatiche europee. Varese è spalle al muro (soli 4 punti in 10 match) e deve gettare il cuore oltre l’ostacolo con un Masnago pronto a caricare.

QUINTETTO (2-2-1)

COACH: DAMIANO PILOT

PLAY/GUARD1: Justin Robinson

PLAY/GUARD2: Rob Gray

ALA 1: Demetre Rivers

ALA 2: Osvaldas Olisevicius

CENTRO: Miro Bilan

Panchina: Librizzi, Candussi, Lever, Forray, Mollura.

