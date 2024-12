EA7 Milano INARRESTABILE in EuroLega: dilaga al Palau contro il Barcellona

FC Barcellona – Olimpia EA7 Milano 81-94

(24-16, 19-24, 17-36, 21-18)

Un mese fa chi l’avrebbe mai detto che l’Olimpia Milano sarebbe stata capace di vincere 6 partite consecutive in EuroLega. I biancorossi perdevano all’OT a Berlino, contro una delle poche squadre dietro di loro in classifica, e sembravano sull’orlo del baratro. Invece nonostante le assenze (Josh Nebo è ancora out, mentre Leandro Bolmaro è tornato oggi) l’Olimpia ha stupito tutti andando anche a vincere questa sera al Palau contro il Barça, 81-94, nella partita del primo ritorno di Nikola Mirotic in Catalogna.

Nel primo quarto le cose non sembravano mettersi bene, col Barcellona subito caldo e avanti 12-6 dopo 4′ e mezzo. L’Olimpia ha provato a rimanere in gara con un subito ispirato LeDay, ma i blaugrana hanno toccato anche il +9 arrivando poi alla fine della frazione avanti 24-16. Gli ospiti si sono poi scrollati un po’ di tensione di dosso con un 5-0 e Mirotic già in doppia cifra a inizio secondo quarto. Il Barça ha sprecato un paio di occasioni per allungare e quindi Milano si è rifatta sotto prima dell’intervallo: Brooks e LeDay due volte per il -2, Mirotic per la parità a quota 38 prima di 5 punti di Justin Anderson per il 43-40 all’intervallo.

L’inerzia sembrava non cambiare nel terzo periodo, poi finalmente una scintilla per Milano: Ettore Messina, sul 51-46, ha preso un tecnico e in qualche modo ha acceso i suoi giocatori. Sono seguiti 4 punti blaugrana per il 55-46 e poi un maxi-parziale Olimpia da 5-30 che ha completamente ribaltato il match. Milano ha chiuso avanti 60-76 il terzo quarto e nell’ultima frazione ha gestito toccando anche il +18 con Mannion. MVP che va però a mani basse a LeDay, ancora una volta straordinario e autore di 33 punti, suo career-high in EuroLega, con 4/4 da tre punti.

FC Barcellona: Punter 21, Anderson 17, Sarr, Vesely 16, Brizuela 6, Satoransky 8, Hernangomez 4, Nunez 3, Fall NE, Parker 7, Parra 2, Villar NE.

Olimpia EA7 Milano: Dimitrijevic 5, Mannion 6, Causeur 5, Tonut NE, Bolmaro 4, Brooks 3, LeDay 33, Ricci, Diop 6, Shields 11, Mirotic 19, Gillespie 2.

Foto: EA7 Milano