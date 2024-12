Zach LeDay, career-high e tributo COMMOVENTE al padre scomparso

Zach LeDay è stato questa sera protagonista non solo del match vinto da Milano a Barcellona, ma in generale della giornata di EuroLega. L’americano ha realizzato 33 punti con 4/4 da tre punti, stabilendo un nuovo record personale nella competizione (il precedente era 28 punti). Ma dopo la prestazione monstre del Palau, durante l’intervista post-partita con EuroLeague TV, l’unico pensiero del giocatore è stato per suo padre defunto l’anno scorso.

“Mio padre era con me stasera. L’ultima volta che sono stato in questo palazzetto me ne sono dovuto andare per seppellire mio padre. Stasera era con me… È stata una partita pazzesca. Sono felice per la vittoria e per aver aiutato i miei compagni, anche loro mi hanno aiutato” ha detto LeDay, visibilmente commosso.

In questa stagione di EuroLega, Zach LeDay è stato finora il miglior giocatore di Milano insieme a Nikola Mirotic. L’ex Partizan, tornato in biancorosso in estate, sta mantenendo 16.7 punti di media.

Behind every dunk, there’s a story. 🏀 Zach LeDay’s emotions flow as he talks about his father and the influence he’s had on his journey. 💙 pic.twitter.com/TTHUpAzAbZ — SKWEEK (@skweektv) December 13, 2024

Foto: Olimpia Milano