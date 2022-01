3 giocatori che i Lakers dovrebbero prendere entro la trade deadline

La stagione 21/22 dei Los Angeles Lakers non ha rispettato le attese iniziali evidenziando grandi problemi difensivi e di cattive spaziature offensive. Ci si aspetta che la franchigia californiana sia una delle più attive da qui alla prossima trade deadline, cercando di riuscire ad ottenere quei giocatori che possano essere congeniali al gioco dei gialloviola.

Il GM Rob Pelinka si trova tuttavia nella scomoda situazione di non avere molti asset scambiabili a seguito delle grosse operazioni degli ultimi anni che hanno portato ai Lakers Anthony Davis e nella scorsa estate Russell Westbrook; in particolare quest’ultimo, aspramente criticato per il rendimento di questa prima metà di stagione, il prossimo anno avrà una Player Option da 47 milioni di dollari circa.

Due dei giocatori più in hype in questo momento per la squadra californiana sono Jerami Grant di Detroit e Myles Turner dei Pacers, ma difficilmente le due squadre saranno disposte a cedere i loro giocatori per un pacchetto che possa comprendere Talen Horton-Tucker, Kendrick Nunn e altri giocatori per far matchare i salari.

TJ Warren

Una vera e propria scommessa per il miglior giocatore della “Bolla” nel 2020, TJ Warren, che deve ancora scendere in campo in questa stagione a causa di una frattura da stress al piede ma il cui rientro dovrebbe avvenire tra poche settimane. Si tratta di un giocatore capace di viaggiare a 20 punti di media con oltre il 50% dal campo ed il 40% da 3 punti, lo ha fatto due stagioni fa, e potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per i Lakers. Sul piatto Pelinka potrebbe lasciar andare Horton-Tucker e DeAndre Jordan (in ottica cessione di Turner dei Pacers).

Cam Reddish

In uscita da Atlanta, la seconda opportunità per i Lakers potrebbe essere Cam Reddish, giocatore dal potenziale ancora inespresso sul quale i californiani potrebbero scommettere. Ottimo difensore sul perimetro e tiratore discreto che potrebbe dare una grossa mano su entrambi i lati del campo, il suo contratto da rookie è accessibile e scambiabile ancora una volta per Horton-Tucker. Difficilmente gli Hawks accetterebbero però senza l’aggiunta di una prima scelta (unica opzione per i Lakers quella del 2027). Di recente i rumors hanno definito tra l’altro Reddish (e Danilo Gallinari) in uscita. Il prodotto di Duke sta vivendo la miglior stagione della sua carriera con 12.7 punti di media.

Kenrich Williams

Un’altra ala per i Lakers ma questa volta low budget. Il giocatore dei Thunder può rappresentare un ottimo 3&D da aggiungere al roster dei californiani in cambio di una seconda scelta futura e di una trade exception da 2 milioni di dollari. Anch’egli un giocatore ancora giovane che non ha confermato a pieno l’exploit della scorsa stagione (8.0 punti e 4.1 rimbalzi di media col 44% da tre, quest’anno 7.0 punti e 3.9 rimbalzi col 38% da tre) e nel caos di giocatori che regna ad OKC potrebbe trovare nuova linfa ai Lakers. Sam Presti non vede l’ora che arrivi febbraio per ottenere qualche altra scelta futura per i prossimi Draft.