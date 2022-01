Il No-Vax di Cantù, Robert Johnson, potrà continuare a giocare

Si è risolta per il meglio, dal punto di vista di squadra e giocatore, la questione del No-Vax Robert Johnson a Cantù. Il nuovo provvedimento del Governo Draghi, che rende obbligatorio il vaccino contro il Covid-19 per gli Over 50, di fatto permette agli sportivi di giocare tranquillamente con un tampone negativo, com’è avvenuto fino al 2021, stando a quanto scritto da La Provincia di Como.

La posizione di Johnson era stata a rischio nelle ultime settimane, col giocatore americano che si è allenato regolarmente ma con lo spauracchio di non poter più entrare in palestra dal 10 gennaio perché privo di Super Green Pass. Sarebbe stato senza dubbio un handicap importante per Cantù, prima in classifica in A2, visto che Robert Johnson è il miglior marcatore della squadra con 14.3 punti di media.