Con le ultime due vittorie, il record dei Los Angeles Lakers è tornato ad essere positivo, 15-13. Una magrissima consolazione visto l’inizio di stagione giallo-viola, condizionato da scarse prestazioni e qualche infortunio di troppo. I Lakers potrebbero essere una di quelle squadre che, nei prossimi due mesi, si muoveranno sul mercato alla ricerca di rinforzi per tornare ad essere quella contender che ambivano a diventare nella offseason.

Secondo The Athletic, due obiettivi di mercato sarebbero Ben Simmons e Jerami Grant. La situazione dell’australiano è ben nota e forse già questa settimana potrebbero esserci novità a riguardo. Ovviamente arrivare a Simmons è parecchio complicato (nonostante il suo agente sia Rich Paul, lo stesso di LeBron), visto che è sotto contratto al massimo salariale e bisognerebbe scambiarlo quasi obbligatoriamente con Russell Westbrook. Su Simmons ci sono diverse squadre, tra le quali anche i New York Knicks. Più semplice forse arrivare a Grant, del quale i Pistons, in pieno rebuilding, non si fanno granché. Il lungo ex Denver si è però appena infortunato al pollice e starà fuori almeno 6 settimane.

Nei giorni scorsi un altro giocatore accostato ai Lakers era stato Myles Turner.