Jimmy Butler preferirebbe lasciare Miami prima della trade deadline

I Miami Heat non stanno festeggiando Natale nel migliore dei modi, impegnati a capire cosa fare con Jimmy Butler. Da qualche settimana la franchigia ha fatto pace col fatto che l’esperienza del giocatore a South Beach sia agli sgoccioli e Butler preferirebbe essere ceduto prima della trade deadline del prossimo 6 febbraio, come riportato oggi da ESPN.

Butler non ha formalmente richiesto una trade, ma ha una Player Option da 52 milioni di dollari sulla prossima stagione dopo che le trattative di rinnovo con gli Heat non sono andate a buon fine. Sempre secondo ESPN, le squadre interessate sono state informate dell’intenzione di Butler di testare la free agency la prossima estate. Ovviamente questo determinerà anche il prezzo che il potenziale acquirente sarà disposto a pagare per Jimmy Butler, non avendo la certezza della sua permanenza oltre qualche mese.

Dal canto suo, le squadre preferite da Butler sarebbero sempre Phoenix Suns, Golden State Warriors, Houston Rockets e Dallas Mavericks. Miami non sembra comunque avere fretta di cederlo, per questo motivo il giocatore starebbe cercando di accelerare il processo e lasciare la Florida nel prossimo mese.