A Tblisi l’arena è vuota, Ataman: “Ma perché siamo qui?”

EuroBasket 2022 è iniziato con partite spettacolari come Slovenia-Lituania, ma anche con qualche problema organizzativo. Ieri proprio la Slovenia era dovuta andare alla partita in taxi per la mancanza del pullman, mentre a Tblisi, dove si disputano le partite del Gruppo A, la partita tra Turchia e Montenegro si è disputata in un’arena quasi del tutto vuota.

The gym was pretty empty in the first game of the EuroBasket 👀 pic.twitter.com/tRq7QjoxZa

Tblisi, in Georgia, è una delle 4 sedi della fase a gironi del torneo insieme a Milano, Colonia e Praga. Alla Tbilisi Arena però ieri non c’era quasi nessuno, la situazione è cambiata solo per la gara disputata dai padroni di casa contro il Belgio. Ergin Ataman, dopo che la sua Turchia ha vinto di misura, ha sollevato il problema:

Vediamo le atmosfere alle partite NBA, in EuroLega. Ma stasera c’erano solo 100 spettatori. Non ci dà alcuna emozione giocare così, speriamo di avere maggiori emozioni contro la Georgia. Ok, sarà una trasferta per noi, ma il basket è bello con i tifosi e se i fans si divertono sugli spalti. Qual è la differenza tra un torneo U18 ed EuroBasket in queste condizioni? Ci sono in campo tanti giocatori NBA e di EuroLega, ma l’arena resta vuota. Qualcosa deve cambiare in futuro. Sembra un torneo U16 o U18.

Perché siamo qui? Sono fiero di essere il coach della Turchia, ma sto parlando del sistema, dei calendari. Qualcosa deve cambiare. Cos’è questo? Stiamo giocando un Europeo in arene vuote. Perché? Noi giochiamo per la gente. Il basket è uno spettacolo, è show business. Dico sempre quello che penso, stasera mi sono sentito come un allenatore di una squadra giovanile.