Abbraccio “illegale” tra John Wall e Bradley Beal dopo la partita? La risposta della stella dei Rockets

La NBA da qualche settimana ha rafforzato i propri protocolli anti-Covid proibendo ai giocatori, tra le altre cose, di avere contatti con gli avversari prima e dopo la partita. Regola che però, evidentemente, in pochi stanno seguendo viste le scene che si stanno vedendo in questi giorni: Irving e Adebayo si sono addirittura scambiati le maglie, anche se hanno tentato di farlo di nascosto.

Ieri, al termine della prima gara di John Wall contro i “suoi” Washington Wizards, c’è stato un sentito abbraccio tra la stella degli Houston Rockets e Bradley Beal. I due sono stati compagni per 8 anni e sono tuttora molto legati: un abbraccio “illegale” che potrebbe però anche costare una multa a Wall e Beal. Sanzione che comunque non preoccupa lo stesso Wall, il quale si è detto ben felice di pagare un’eventuale multa se fosse il prezzo per abbracciare un suo grande amico.

John Wall: "Brad is my brother no matter what…I told him, keep being himself and keep leading.”

As for approaching Beal and hugging him after the game, which players are not supposed to do with COVID protocols. He says, “I’ll take my fine."

— Fred Katz (@FredKatz) January 27, 2021