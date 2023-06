Abusi VERGOGNOSI nella Nazionale di basket del Mali: fioccano le sospensioni per i colpevoli

Un sistema di molestie sessuali è stato scoperto in Mali sia nella squadra nazionale femminile che nella federazione di pallacanestro del paese (FMBB). La FIBA ha annunciato severe punizioni per le azioni.

Dopo che nel 2021 sono state segnalate accuse di possibile cattiva condotta, la FIBA ha avviato un procedimento disciplinare collaborando con partner locali e internazionali.

Almeno 100 giocatori hanno subito abusi in più anni, ha scritto il New York Times. “Non ti guardano come un giocatore di basket, ma come un pezzo di carne con cui fare sesso”, ha detto l’ex giocatrice Aissata Tina Djibo, che ora è un’attivista per la riforma dello sport.

Una giocatrice aveva una relazione con un allenatore durante la sua adolescenza nella speranza di avanzare sia finanziariamente che in termini di carriera. Quando è rimasta incinta a soli 16 anni, il coach l’ha costretta ad abortire, ha osservato l’attivista Cheick Camara.

Human Rights Watch e altri membri della coalizione Sports and Rights Alliance hanno richiamato l’attenzione sul fatto che le giocatrici che hanno parlato hanno subito ritorsioni in Mali.

Due anni dopo le accuse iniziali, la FIBA ha annunciato la sua decisione di sospendere cinque persone per molestie sessuali con sanzioni che vanno dalla sospensione a vita a un divieto di diversi anni:

Amadou Bamba (ex allenatore della nazionale del Mali): sospensione a vita dalla FIBA o da attività legate alla FIBA, oltre a una multa di CHF 80.000.

Harouna Maiga (ex presidente FMBB): sospensione di otto anni dalla FIBA o dalle attività legate alla FIBA, oltre a una multa di CHF 20.000.

Seydou Maiga (ex segretario generale FMBB): sospensione di sei anni dalla FIBA o dalle attività legate alla FIBA, oltre a una multa di CHF 10.000.

Amadou Traore (ex primo vicepresidente FMBB): sospensione di quattro anni dalla FIBA o dalle attività correlate alla FIBA, oltre a una multa di CHF 5.000.

Fatoumata Diallo (ex vice allenatore della nazionale del Mali): due anni di sospensione dalla FIBA o dalle attività legate alla FIBA.

Bamba, condannato a vita, è stato coinvolto in un grave incidente durante i Campionati Africani Under 18 del 2020. Come documentato da Human Rights Watch alla FIBA.

