Il nuovo rookie degli Utah Jazz, Kyle Filipowski, ha iniziato una delle carriere NBA più strane di sempre. Pur essendo un talento promettente, Kyle Filipowski è al centro di una storia inquietante che potrebbe mettere a rischio il suo futuro con i Jazz.

Il fratello di Kyle, Daniel, ha affermato che Caitlin Hutchinson, la fidanzata di Kyle, lo ha adescato per il matrimonio fin dal liceo, via X.

“Mio fratello è una vittima e purtroppo è stato una pedina e un bersaglio ‘perfetto’ per il piano di questa ragazza che dura da tutta la vita, basato sulle sue caratteristiche umane e sul suo crescente potenziale come prospetto di alto livello, che ha iniziato ad avere luogo nel 2019, esattamente nel momento in cui lei ha iniziato a perseguirlo”, ha affermato Daniel.

Secondo quanto riferito da Daniel, la Hutchinson avrebbe iniziato a frequentare Filipowski a metà dei suoi 20 anni, mentre l’ex allievo di Duke era ancora un adolescente. La coppia ha annunciato il fidanzamento il 18 aprile.

“Kyle… io stesso, tutta la tua famiglia e i tuoi amici ti amano e sono qui per te!”. Daniel ha continuato. “Ho ricevuto così tante richieste e sostegno da parte di famiglie che hanno un figlio vittima di questa stessa terribile e malvagia progressione di controllo e manipolazione psicologica e il mio cuore…”.

Filipowski, che ha avuto una media di 16 punti e 8 rimbalzi come stretch four con i Blue Devils, sarebbe stato normalmente una scelta di primo turno, specialmente in una classe debole come quella di quest’anno.