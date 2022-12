Achille Polonara, non c’è solo la Virtus Bologna in lizza

Achille Polonara quasi sicuramente lascerà l’Efes durante la prossima finestra di mercato di EuroLega. L’italiano è stato formalmente messo alla porta da Ergin Ataman dopo l’ultima partita in EuroLega, seppure cordialmente. Polonara dovrà trovare un’altra sistemazione che gli garantisca lo spazio necessario a tornare il giocatore che faceva la differenza in Europa con il Baskonia fino ad un paio di anni fa.

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Virtus Bologna, ma i bianconeri non sarebbero gli unici ad aver puntato Polonara. Secondo Sport5, anche il Maccabi Tel-Aviv sarebbe interessato al giocatore. In ogni caso, difficilmente l’azzurro lascerà l’EuroLega, dove finora ha segnato solo 2.9 punti di media in questa stagione. Ciò che renderebbe più difficile un trasferimento, secondo il sito israeliano, sarebbe il fatto che Polonara ha contratto anche per l’anno prossimo con l’Efes.

Achille Polonara era stato vicino alla Virtus anche in estate, prima di scegliere l’Efes dopo una chiamata proprio di coach Ataman.