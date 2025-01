Addio a Dražen Dalipagić, leggenda della Jugoslavia ed ex Venezia, Udine e Verona

Nelle scorse ore è arrivata la notizia della morte di Dražen Dalipagić, 73 anni. Il basket perde uno dei protagonisti degli anni ’80, in Italia con le maglie di Venezia, Udine e Verona, in Europa con Partizan Belgrado, Real Madrid e Stella Rossa a fine carriera, nel mondo invece con la sua Jugoslavia.

Ala con una lunga carriera dal 1971 al 1991, Dalipagić arrivò in Italia nel 1980, firmando con Venezia. Precedentemente, era riuscito a mantenere 42.9 punti di media nel campionato jugoslavo con la maglia del Partizan, in un basket che non aveva ancora introdotto il tiro da tre punti. Ma Dalipagić si dimostrò molto prolifico anche in Serie A: nel 1987 per esempio segnò la bellezza di 70 punti in una vittoria contro la Virtus Bologna, nel 1988 invece si fermò a 57.

Per 3 volte nella sua carriera Dalipagić venne eletto miglior giocatore dell’anno in Europa e in 20 anni conquistò 5 trofei con i club, tutti col Partizan: 2 campionati jugoslavi, 2 Coppe Korac e 1 Coppa di Jugoslavia. Proprio con la Jugoslavia arrivarono poi i suoi più grandi successi: l’oro alle Olimpiadi di Mosca 1980, il Mondiale vinto nel 1978 nelle Filippine e i 3 Europei vinti nel 1973, 1975 e 1977. Dražen Dalipagić venne anche nominato MVP del Mondiale vinto nel ’78. Nel 2004 fu invece introdotto nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

“L’Umana Reyer ricorda con commozione ed affetto Drazen Dalipagic, leggenda reyerina e della Pallacanestro Mondiale, scomparsa questa mattina, dopo aver combattuto a lungo con una brutta malattia” ha scritto questa mattina la Reer Venezia in un comunicato ufficiale, celebrando il “Baffo di Mostar”, così soprannominato per via dei suoi iconici baffi.

La FIP ha indetto un minuto di silenzio su tutti i campi per le partite di questo weekend.