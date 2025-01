Virtus Bologna, Dusko Ivanovic conferma l’arrivo di Justin Holiday: “Insieme valuteremo”

La Virtus Segafredo Bologna ha praticamente ufficializzato l’arrivo dell’ala statunitense Justin Holiday. Lo ha annunciato coach Dusko Ivanovic in conferenza stampa. Holiday, noto per le sue abilità difensive e la versatilità sul perimetro, si unirà alla squadra bianconera a partire da oggi, stando a quanto dichiarato dall’allenatore bianconero. Lo farà per un periodo di prova, poim se darà sufficienti garanzie fisiche e tecniche, verrà tesserato.

Nella conferenza stampa in vista della prossima partita contro il Banco di Sardegna Sassari, in programma domani alle ore 18:15 al PalaSerradimigni, Ivanovic ha dichiarato: “Oggi arriverà a Bologna un nuovo giocatore, Justin Holiday, nei prossimi giorni lavoreremo e vedremo insieme cosa fare”.

La Virtus dovrà fare a meno di Will Clyburn e Ante Zizic, entrambi indisponibili per la sfida contro Sassari. D’altronde Justin Holiday arriverebbe proprio per allungare le rotazioni vista l’assenza dell’ex CSKA ed Efes.

Justin Holiday ha giocato in NBA nella scorsa stagione: 58 partite con i Denver Nuggets. In carriera il giocatore, fratello maggiore di Jrue Holiday, ha totalizzato 680 partite in NBA vincendo il titolo nel 2015 con i Golden State Warriors.