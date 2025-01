Valerio Antonini commenta la sconfitta a Venezia: “Avrei tante cose da dire, ma non voglio altre inibizioni”

In serata la Trapani Shark è incappata nella 4° sconfitta stagionale, sul campo della Reyer Venezia 91-82. I granata sono stati raggiunti in classifica dalla Virtus Bologna e ora occupano il 4° posto. Dopo un ottimo primo quarto da 31 punti, in laguna Trapani si è fatta recuperare ed è affondata nell’ultimo quarto, chiuso con soli 12 punti segnati e un -9 di parziale. Lo stesso coach Jasmin Repesa in conferenza stampa ha criticato l’atteggiamento dei suoi, in particolare sui 5 giocatori in campo durante l’allungo di Venezia alla fine, tutti sostituiti a poco più di 2′ dalla fine: “Si può perdere, soprattutto contro una squadra come Venezia, ma giocando come hanno fatto quei 5 in 2′, passando dalla parità al -10 e senza provare a ribaltarla, è molto sbagliato”. Dopo la gara è arrivato anche il commento di Valerio Antonini, che oltre a manifestare la propria delusione ha anche velatamente criticato l’arbitraggio.

“Grande delusione in laguna oggi. Avrei da dire tante cose ma evito. Non voglio altre inibizioni. Ai miei giocatori ci ha pensato Jasmin tirando giustamente le orecchie per un quarto tempo disastroso che ci ha privato di essere primi stasera come dovevamo. Peccato veramente” ha scritto Antonini, prima di fare i complimenti alla Reyer e in particolare a Mfiondu Kabengele, autore di 16 punti.

Riferimento all’inibizione ricevuta un paio di settimane fa, dopo i duri commenti sugli arbitri in seguito alla sconfitta contro l’Olimpia Milano. Una sanzione che a Valerio Antonini non è ancora andata giù, come dimostrano anche altre uscite sugli arbitri di EuroLega di Milano-Olympiacos, pochi giorni dopo quel match.

Foto: Trapani Shark